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奧運羽球》丹麥強敵申報行蹤失誤自主退賽！台灣葉宏蔚／李佳馨利多

2024/07/17 20:02

丹麥混雙選手克里斯帝安森與搭檔博爾將退出奧運。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《BadmintonEurope.com》報導，丹麥混雙選手克里斯帝安森（Mathias Christiansen）因申報藥檢行蹤出現3次失誤，面臨停賽處分，因而決定退賽。

根據規定，選手必須在奧運開始前3個月每天申報行蹤。 報導指出，克里斯帝安森無意間出現3次錯失申報，按照規定將面臨禁賽處分，最終克里斯帝安森選擇自主退賽，與搭檔博爾（Alexandra Boje）無緣前進花都。

克里斯帝安森表示，「我因為自己的粗心大意和疏忽，讓我們錯過了本該是職業生涯中的一大亮點，我對此感到悲痛。我最痛心的是這意味著Alexandra也無緣奧運，我們都歷經了嚴密訓練，並期待著參加奧運。」丹麥羽協與體協也表達遺憾，同時強調克里斯帝安森絕非試圖作弊或故意不遵守規定。

日前抽籤結果出爐，克里斯帝安森／博爾所在的C組，還包括我國組合葉宏蔚／李佳馨、日本強敵渡邊勇大／東野有紗，以及香港組合鄧俊文／謝影雪，如今克里斯帝安森／博爾退賽，將少打1場分組賽事，也讓我國首次打進奧運殿堂的葉宏蔚／李佳馨出線機率增加。

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