台灣第3度承辦國際少年運動會 體育署、花蓮縣爭取到2026年主辦權

國際少年運動會ICG會長塔波（Igor Topole），向花蓮縣教育處代理處長翁書敏（右）祝賀，取得2026國際少年運動會主辦權。 （花蓮縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕第56屆國際少年運動會（International Children's Games, ICG），本月15日至20日在墨西哥舉辦，台灣時間今天開幕，教育部體育署前進萊昂協助花蓮縣府教育處在ICG委員會議簡報申辦計畫，會後花蓮縣確定獲得2026年第58屆ICG主辦權，也是台灣第三度獲得ICG主辦權。

教育部體育署表示，台灣曾在2002年、2016年分別由台北市、新北市主辦國際少年運動會ICG，花蓮縣2026年獲主辦權，是台灣第3度擔任ICG東道主。

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國際少年運動會ICG是國際奧林匹克委員會承認的國際運動組織，每年舉辦國際少年運動會，參賽資格為12至15歲的青少年，以城市為參賽單位，今年主辦國在墨西哥萊昂，台灣包括花蓮縣、新北市、台北市都派出選手參賽，今天舉辦開幕典禮，花蓮縣代表隊共有4名游泳選手、4名田徑選手以及2名跆拳道選手參加盛大的進場及歡迎活動。

花蓮縣府代表團隊縣府教育處代理處長翁書敏率隊，今天在ICG委員會議簡報申辦計畫，會後花蓮縣確定獲得後年第58屆ICG主辦權；預計明年在愛沙尼亞塔林市（Tallinn）舉辦的國際少年運動會上，正式與ICG簽約，並展開2026年比賽籌辦工作，體育署也表示會全力協辦。翁書敏說，盼今年賽會期間多與各國選手交流，推廣花蓮城市及文化之美，同時藉此機會提升選手英語能力。

花蓮縣府是在去年參加韓國大邱主辦的ICG國際少年運動會時，提交2026年賽事申辦意願書。教育部體育署表示，除了台籍張芬芬女士、體育署國際及兩岸運動組長許秀玲，分別為ICG的執行委員、委員，協助遊說各委員支持台灣，居功厥偉，體育署也與花蓮縣府召開多次工作會。

縣府表示，ICG執行委員於今年3月至花蓮場勘各舉辦場館獲得肯定。花蓮縣府表示，花蓮在過去承辦全中運、全民運中累積經驗，規劃於花蓮縣立體育場、國風國中、美崙國中及宜昌國中等8個運動場館，舉辦田徑、游泳、足球、網球、桌球、跆拳道、射箭以及3對3籃球，選手村在東華大學，將全力以赴籌備賽事，盼屆時來自各國2000名選手都能感受花蓮山海美景及豐富文化。

參加國際少年運動會的花蓮代表隊成員，期待在國際比賽爭取佳績。（花蓮縣府提供）

國際少年運動會在墨西哥萊昂舉辦開幕典禮，輪到台灣進場時升起中華奧會會旗。（花蓮縣府提供）

花蓮縣成功申辦2026國際少年運動會，ICG委員會全員一致支持。（教育部體育署提供）

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