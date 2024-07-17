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MLB明星賽》運動家火球男不想給他好球！大谷翔平：真的很難對付...

2024/07/17 17:21

米勒。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽今天舉行正賽，運動家火球終結者米勒（Mason Miller）飆出賽史最快的103.6英哩火球，同時也三振掉今天開轟過的大谷翔平，賽後米勒表示，他絕對不會給大谷好球打。

米勒在5局上登板，面對大谷翔平，他在2好1壞時投出一顆內角偏低滑球讓大谷揮棒落空三振出局，在對大谷的4球當中有2球破100英哩，分別為100.6英哩與101.8英哩。

米勒退場後在休息區受訪時表示，「在這樣的觀眾和這些球員面前，很難不享受這一切。這就是你夢寐以求的場景。」隨後談到三振大谷的打席，米勒強調，「我絕對不會送給他一顆好球，這是肯定的！」

賽後米勒談到這次在明星賽的登板經歷，「我們每天面對的打者中，有很多才華洋溢的選手，但能在這樣的觀眾面前對決這些高天分打者，是永遠難以忘懷的經歷。每位打者都天賦異稟，無論和誰對決都是場激戰，最終我遇到前段棒次，能和他們對決真的很興奮。」

而對於遭到米勒三振，大谷回想起該打席米勒的投球，不禁稱讚，「他的表現非常棒，所有球種，包括滑球，都非常有威力，真的很難對付，這是一場精彩的投球。」

大谷翔平。（歐新社）

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