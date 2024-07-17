晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

《國民體育法》修法做選手後盾 何欣純預祝台灣選手奧運奪牌爭光

2024/07/17 16:53

何欣純力推《國民體育法》修正案，希望給國手和學生選手更多保障，讓他們無後顧之憂訓練、出賽。（何欣純提供）

〔記者陳建志／台中報導〕巴黎奧運7月26日將登場，台灣包括羽球天后戴姿穎有60人出賽，民進黨立委何欣純表示，這些優秀國手都從學生選手時代開始投入時間心血訓練，為了讓他們有更大的保障，力推的《國民體育法》修正案，近日已在立法院三讀通過，明定學生選手代表學校參加運動賽會，學校應該為他們和教練投保團體傷害保險，作為學生選手與國手們最大的後盾。

何欣純表示，這次巴黎奧運，台灣共取得16種運動項目60席參賽資格，其中有7位國手來自台中，包括柔道項目的楊勇緯、林真豪；輕艇項目張筑涵、吳少璿表姊弟；女網雙打的詹詠然、詹皓晴姊妹花；羽球混雙的葉宏蔚，他們從學生選手時代起就表現優異，屢得佳績，現在成為代表隊國手，不但是「台中之光」、更是「台灣之光」，祝福在奧運殿堂上順利奪牌。

何欣純表示，自己長期關注學生選手成為國手前，在訓練與參賽的保障，若不幸受傷後的復健照護，因為現行保障不足，必須加強保險及政府的協助，才能減輕家庭負擔，讓選手安心養傷復健，所以起草「國民體運法」修正條文，很高興前天已在立法院三讀通過。

何欣純指出，立法院三讀通過的《國民體育法》修正案，明定國家代表隊培訓選手及隊職員，因為培訓或參賽導致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金，並且提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。此外，學生選手代表學校參加運動賽會，學校應另為學生及運動教練投保團體傷害保險。

何欣純說，審查中堅持「沒有學生選手，哪有國手？」，要把學生選手保護好，才能培育出最優秀的國手。因此無論學生或國手出賽，政府都要協助投保完備，若因培訓、參賽，造成短期失能等，政府應發給慰問金、還要提供後續醫療照顧及就業輔導。保險部分，短期失能理賠給付額度與選手合約薪資差額，政府依規定補助。

何欣純強調，台灣奧運國手即將在奧運場上爭取最高榮耀，而他們都是從學生選手一路培育上來，透過修法把選手與國手的權益保障明訂清楚，把學生選手保護好，就能培育出最優秀的國手，在國際舞台為台灣爭光。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。