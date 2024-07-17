《國民體育法》修法做選手後盾 何欣純預祝台灣選手奧運奪牌爭光

何欣純力推《國民體育法》修正案，希望給國手和學生選手更多保障，讓他們無後顧之憂訓練、出賽。（何欣純提供）

〔記者陳建志／台中報導〕巴黎奧運7月26日將登場，台灣包括羽球天后戴姿穎有60人出賽，民進黨立委何欣純表示，這些優秀國手都從學生選手時代開始投入時間心血訓練，為了讓他們有更大的保障，力推的《國民體育法》修正案，近日已在立法院三讀通過，明定學生選手代表學校參加運動賽會，學校應該為他們和教練投保團體傷害保險，作為學生選手與國手們最大的後盾。

何欣純表示，這次巴黎奧運，台灣共取得16種運動項目60席參賽資格，其中有7位國手來自台中，包括柔道項目的楊勇緯、林真豪；輕艇項目張筑涵、吳少璿表姊弟；女網雙打的詹詠然、詹皓晴姊妹花；羽球混雙的葉宏蔚，他們從學生選手時代起就表現優異，屢得佳績，現在成為代表隊國手，不但是「台中之光」、更是「台灣之光」，祝福在奧運殿堂上順利奪牌。

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何欣純表示，自己長期關注學生選手成為國手前，在訓練與參賽的保障，若不幸受傷後的復健照護，因為現行保障不足，必須加強保險及政府的協助，才能減輕家庭負擔，讓選手安心養傷復健，所以起草「國民體運法」修正條文，很高興前天已在立法院三讀通過。

何欣純指出，立法院三讀通過的《國民體育法》修正案，明定國家代表隊培訓選手及隊職員，因為培訓或參賽導致短期失能、身心障礙或死亡者，中央主管機關應發給慰問金，並且提供短期失能、身心障礙選手後續醫療照顧及相關就業輔導服務。此外，學生選手代表學校參加運動賽會，學校應另為學生及運動教練投保團體傷害保險。

何欣純說，審查中堅持「沒有學生選手，哪有國手？」，要把學生選手保護好，才能培育出最優秀的國手。因此無論學生或國手出賽，政府都要協助投保完備，若因培訓、參賽，造成短期失能等，政府應發給慰問金、還要提供後續醫療照顧及就業輔導。保險部分，短期失能理賠給付額度與選手合約薪資差額，政府依規定補助。

何欣純強調，台灣奧運國手即將在奧運場上爭取最高榮耀，而他們都是從學生選手一路培育上來，透過修法把選手與國手的權益保障明訂清楚，把學生選手保護好，就能培育出最優秀的國手，在國際舞台為台灣爭光。

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