晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

奧運羽球》傳奇最後一舞！戴資穎力拚奧運首金 中媒：勢必奮力一搏

2024/07/17 17:48

戴資穎。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單競爭激烈，中媒《新華社》對南韓安洗瑩、中國陳雨菲、日本山口茜、台灣戴資穎、西班牙瑪琳這5位摘金熱門進行前瞻報導。

女單金牌獎落誰家備受討論，報導指出，被譽為「F4」的安洗瑩、陳雨菲、山口茜和戴資穎備受關注，其中身為頭號種子的世界球后安洗瑩毫無疑問是最大奪冠熱門，「她在上個賽季扛掃包括世錦賽、杭州亞運在內的10座冠軍，亞運後雖然受到傷病困擾，但依然具備登頂的實力。」

日本名將山口茜則在揮別傷勢後，先前已經表態，將為日本隊全力以赴爭取獎牌；而台灣一姐戴資穎將在巴黎迎來奧運「最後一舞」，文中直呼：「從未獲得奧運冠軍的她勢必奮力一搏。」

至於衛冕冠軍陳雨菲，報導提到她身體狀態不錯，穩定是她最大的優點，「陳雨菲和隊友何冰嬌同屬一個半區，兩人很可能在8強賽相遇，先前中國隊進行奧運模擬賽，女單教練羅毅剛表示，陳雨菲在進攻上有進步，何冰嬌也在對抗賽中努力克服困難，兩人備戰都取得一定成果。」

除了「F4」外，文中指出2016年里約奧運金牌瑪琳也不容小覷，「她在本季已經獲得全英公開賽、歐錦賽等賽事冠軍，這位西班牙老將能否在巴黎上演『王者歸來』，也是球迷們津津樂道的話題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。