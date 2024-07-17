奧運羽球》傳奇最後一舞！戴資穎力拚奧運首金 中媒：勢必奮力一搏

戴資穎。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運羽球女單競爭激烈，中媒《新華社》對南韓安洗瑩、中國陳雨菲、日本山口茜、台灣戴資穎、西班牙瑪琳這5位摘金熱門進行前瞻報導。

女單金牌獎落誰家備受討論，報導指出，被譽為「F4」的安洗瑩、陳雨菲、山口茜和戴資穎備受關注，其中身為頭號種子的世界球后安洗瑩毫無疑問是最大奪冠熱門，「她在上個賽季扛掃包括世錦賽、杭州亞運在內的10座冠軍，亞運後雖然受到傷病困擾，但依然具備登頂的實力。」

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日本名將山口茜則在揮別傷勢後，先前已經表態，將為日本隊全力以赴爭取獎牌；而台灣一姐戴資穎將在巴黎迎來奧運「最後一舞」，文中直呼：「從未獲得奧運冠軍的她勢必奮力一搏。」

至於衛冕冠軍陳雨菲，報導提到她身體狀態不錯，穩定是她最大的優點，「陳雨菲和隊友何冰嬌同屬一個半區，兩人很可能在8強賽相遇，先前中國隊進行奧運模擬賽，女單教練羅毅剛表示，陳雨菲在進攻上有進步，何冰嬌也在對抗賽中努力克服困難，兩人備戰都取得一定成果。」

除了「F4」外，文中指出2016年里約奧運金牌瑪琳也不容小覷，「她在本季已經獲得全英公開賽、歐錦賽等賽事冠軍，這位西班牙老將能否在巴黎上演『王者歸來』，也是球迷們津津樂道的話題。」

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