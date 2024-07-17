中職》「不是你！」陳金鋒跟平野惠一衝突有逗趣插曲（影音）

〔記者龔乃玠／新北報導〕昨6局下富邦悍將戴培峰被中信兄弟陳柏均連續被3顆頭部近身球招呼、看向投手丘，中信兄弟艾士特的反應清空兩隊板凳，總教練平野惠一直言，洋將有點太興奮了，「我也覺得覺得比較抱歉。」

平野惠一指出，年輕投手丟太甜會無法壓制，想丟比較不好打的球卻失投，「頭部近身球是很危險的，可能會影響到職業生涯，我可以理解這樣的狀況。」

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當下富邦已取得7：2的大比分領先，且戴培峰是第1位打者，看到前2顆近身球，經驗豐富的平野惠一也知道氛圍有點緊張，「考量到分差和當時的狀況，其實第3球稍微往外丟也是可以。希望大家不要去挑釁對手，畢竟那不是該去這麼做的場面，考量一下分差啊！」

有趣的是，陳金鋒最後是找投手教練王建民理論，而非平野惠一。平野開玩笑說，「我有跟鋒總對到眼，跟他說抱歉抱歉，鋒總說『我知道，但我不是在說你！』然後就過去對建醬（王建民）說，『三顆了！太危險了吧！』」

不過平野惠一沒有一直孤單地被晾在旁邊，富邦一軍內野統籌教練稲田直人有跑去找他，平野說，「他把我拉到旁邊說，『君は外だよ（不是你）』我則是說『ごめんごめんごめん！（抱歉抱歉抱歉！）』」

平野惠一直言，希望今後能避免這種狀況，畢竟職棒是娛樂產業，要做的是把最好的球技拿出來，必須避免危險動作，也不要去挑釁變成衝突場面，「希望我們是有好的比賽內容、技術和美技去吸引大家關注，而不是衝突場面。」

練平野惠一。（記者陳志曲攝）

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