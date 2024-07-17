MLB明星賽》盛讚大谷翔平「使命必達」！MVP隊友再揭他暖心一面

佛里曼與大谷翔平。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽今天舉行正賽，道奇巨星大谷翔平敲出個人在明星賽的首發全壘打，一人貢獻3分打點，儘管最終國聯仍以3：5敗給美聯，但他的MVP隊友佛里曼（Freddie Freeman）仍對大谷的表現給予讚賞。

佛里曼表示，「感覺他能做到任何事，像是在明星賽夯出三分砲。如果有人對他有所期望，他就會達成，這真是太神奇了！這是非常困難的事情，但他每次都能做到，他真的是一位很特別的選手。」

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大谷上季還與佛里曼處於不同聯盟，今年是兩人首度在明星賽當隊友，而大谷的表現一如既往出色，佛里曼直言，「翔平一直做好他自己，我們很幸運能與他同隊，他總是面帶笑容。」

佛里曼還特別提到他7歲的長子查理（Charlie Freeman），在前一天全壘打大賽的賽前練習中，查理成功接住了一顆飛球，而大谷顯得比誰都還要高興。「翔平對每個人都像朋友一樣，這就是他的為人。他對我的孩子和家庭都很友善和寬容，作為父親，我非常感謝。」

道奇下半季首戰將於台灣時間20日於主場迎戰紅襪，佛里曼也相當期待大谷接下來的表現，「每天都能看到這樣一位特別的人，他不斷讓我們感到驚奇，不知道他下次還會帶來什麼驚喜。」

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