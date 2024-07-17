中職》劉軒荅重返一軍持續好投 希望為牛棚帶來好的循環

劉軒荅。（記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕統一獅牛棚投手劉軒荅去年投出生涯年，但是今年春訓因為手肘狀況調整進度落後，6月底重返一軍後終於應有的表現，出賽5場都沒有失分，劉軒荅希望能為今年比較不穩定的獅隊牛棚帶來好的循環，一起幫助球隊守住勝利。

劉軒荅去年拿下生涯最多的16次中繼成功，並創下連續31場無失分紀錄，經常在壘上有人時登板化解危機，「拆彈」功力深受肯定。

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劉軒荅今年直到5月17日才在一軍出賽，但是投2場防禦率高達10.80，隨即下二軍再調整，6月29日重返一軍後出賽5場，單場最多只被擊出1支安打，都能力保不失分。

劉軒荅表示，今年原本調整進度正常，但是熱身賽開打前手肘發炎，導致進度落後，5月中雖然回到一軍，投球機制還沒有去年穩定、流暢，教練團也看出他的狀況還沒有到百分百，不希望他在有心理負擔的情形下投球，讓他再到二軍調整。

劉軒荅表示，之後除了找出前兩年的投球影片來看，也經常和教練討論，因為每一年的身體狀況都不一樣，不一定能用相同的機制去投球，教練給了很建議，他也多方嘗試，逐漸找到適合現在的投球方式，不能說狀況已經回到最好的時候，但是越來越能控制自己的投球。

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