游泳》黃渼茜蹼泳世錦賽摘金、何品莉收銀牌 總統賴清德發賀電

我國蹼泳好手黃渼茜（左）及何品莉選手分別在第23屆世界蹼泳錦標賽獲得金牌及銀牌。（體育署提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣蹼泳選手在塞爾維亞貝爾格勒參加「第23屆世界蹼泳錦標賽」發揮最佳實力，於當地時間7月16日完成賽事，奪得公開女子組50公尺雙蹼金牌。賴清德總統在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異表現，並鼓勵我國代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

本屆「第23屆世界蹼泳錦標賽」我國代表隊選手黃渼茜於公開女子組50公尺雙蹼以21秒68的成績獲得第一名、何品莉選手於公開女子組100公尺雙蹼獲得第二名，選手堅持對蹼泳的熱情與執著，經歷長期嚴格訓練，在世錦賽舞台展現平日揮汗苦練的實力，在本屆賽事10天賽程中，選手屢屢展現優異技術和節奏，在教練運籌指揮下，獲得令人讚賞的佳績，為我國爭取榮耀，贏得掌聲。

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體育署表示，我國參與運動人口逐年增加，參加的運動種類也逐漸多元發展，各運動領域選手藉由持續積極鍛鍊、累積實力，期許選手們再接再厲，持續在世界舞台，爭取更好的成績。

我國蹼泳代表隊在塞爾維亞第23屆世界蹼泳錦標賽獲得1金1銀佳績，團隊開心合影。（體育署提供）

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