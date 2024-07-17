霹靂舞》高雄國際大賽9月開戰 邀世界、台灣好手來尬舞

「2024高雄霹靂舞國際大賽」邀請奧運排名前十的選手及全球霹靂舞神之領域的Red Bull BC One全明星選手來台參賽，歡迎民眾索票進場觀賽。（高雄市政府運動發展局提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕延續去年在港都引爆的霹靂舞熱潮，高雄今年9月14、15日於高雄流行音樂中心海音館舉辦「2024高雄霹靂舞國際大賽」，今天舉行報名記者會邀請台灣霹靂舞高手勇於挑戰，與世界級一流好手共同尬舞，有機會挑戰各國奧運代表選手。

高雄去年首次舉辦「高雄霹靂舞國際大賽」，吸引全球23個國家地區近400名世界各國菁英齊聚港都尬舞，並大受選手好評。

請繼續往下閱讀...

霹靂舞（Breaking）運動是從文化誕生的藝術，不僅講求技巧、多樣性、獨創性、風格，更結合表演性與音樂性，今年巴黎奧運首次舉辦霹靂舞競賽項目，台灣史上第一位霹靂舞國手孫振（B-Boy Quake）將代表台灣站上奧運殿堂。

為延續奧運霹靂舞運動風氣，「2024高雄霹靂舞國際大賽」將邀請奧運排名前10名的選手及全球霹靂舞神之領域的Red Bull BC One全明星選手來台參賽，要讓我國民眾親眼目睹2024巴黎奧運霹靂舞激烈對戰，期待在舞台上見證奧運精神和霹靂舞的熱情交融，帶來一場最精彩的舞蹈盛宴！

運發局局長侯尊堯表示，今年總獎金達150萬，並選在巴黎奧運之後舉辦，邀請世界知名的霹靂舞選手到台灣，這些選手當中有機會拿下巴黎奧運霹靂舞獎牌，期待他們來高雄跟大家見面，歡迎大家報名參加挑戰世界級的霹靂舞者。 報名及索票網址請上www.accupass.com/go/2024rcbic

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法