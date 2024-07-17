中職》大比分領先瞬間變1分差 平野惠一以為是錯覺

〔記者龔乃玠／新北報導〕中信兄弟張志豪今暌違7年扛先發開路先鋒，以猛打賞扮演「核彈頭」，過去在兄弟隊史中，只有林易增、周思齊能在37歲以上還擔任開路先鋒貢獻猛打賞，張志豪寫隊史第3人紀錄。

中信總教練平野惠一直言，有感於近期打線要改變，希望排出讓對手感覺恐怖的打線，「昨天看到志豪的打擊，我就決定要把他排在首棒，沒想到首局就有化學效應，攻下4分。」

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中信一度取得5：0領先，未料富邦在2局下反攻，單局擊出5支安打狂攻4分大局，一度將比分差追至1分差，平野笑說，「原本5：0，不知不覺變5：4，是我的錯覺嗎？有嚇到！」

談到先發5局掉4分的德保拉，平野認為，德保拉的變化球精準度較不好，被打者鎖定直球，「一些失投球，富邦打者都能掌握住。」

富邦悍將洋投杰戈生涯初登板起連續3打席被擊出安打，追平2015年前義大史密斯、2016年前義大羅華韋翰和2018年前富邦陳凱倫，並列隊史最慘紀錄，若非陳俊秀選擇短打推進，有可能會創下聯盟最慘紀錄。

談到少見的四番短打，賽後被問到是否為戰術，平野惠一笑說，「讓大家去想像，畢竟大家都說我很會點，所以就讓大家猜。」

杰戈前2局掉5分，3局起都無失分收尾，關鍵就在配球轉變，最終4.2局掉5分退場。平野直言，3局起杰戈開始丟曲球，壓制了打線，「下次對到時，要特別注意他3局後的投球。」

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