MLB》洋基兩大明星打超爛卻送不走？紐媒點出條紋軍補強策略

拉梅修與托瑞斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基兩位明星球員拉梅修（DJ LeMahieu）與托瑞斯（Gleyber Torres）本季表現不佳，隨著交易大限的逼近，兩人在條紋軍的命運未卜。不過《紐約郵報》資深記者薛曼（Joel Sherman）認為，拉梅修與托瑞斯在交易大限後仍舊會留在洋基陣中。

薛曼在節目中表示，拉梅修糟糕的表現與合約是沒有球隊願意交易他的原因。拉梅修的合約將持續到明年球季，年薪為1500萬美元，自從他傷癒歸隊後，本季僅繳出.188/.284/.214的打擊三圍，沒有開轟紀錄。「拉梅修交易不掉，如果他被交易了我會很吃驚。」

請繼續往下閱讀...

薛曼指出，洋基現在的首要補強目標應該是尋找取代拉梅修的三壘手，並認為光芒明星三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）是唯一可以交易的人選，但洋基必須送出大物外野手瓊斯（Spencer Jones）與更多資產才能換來佩瑞德茲。

薛曼認為，洋基在交易大限前改善進攻的最佳機會，就是祈求托瑞斯能找回昔日身手。托瑞斯本季打擊三圍為.231/.307/.347，OPS+為90，且他的防守也不佳。「也許交易大限後會讓托瑞斯的思緒清醒一些，我不確定洋基會覺得他們能找到比等待托瑞斯回神更好的進攻補強。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法