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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運》2024巴黎奧運國家隊服 蒙古超美戰袍廣獲好評

2024/07/17 21:03

蒙古的2024年巴黎奧運國家代表隊隊服極其華美精緻，在網路上被讚奧運會還沒開始就先贏了。（圖擷取自Michel&Amazonka臉書）

〔編譯張沛元／綜合報導〕2024年巴黎奧運尚未開幕，但1項與奧運有關的評比結果已出爐：網友公認，帶有古風、設計精緻繁瑣的蒙古隊服，是最美的2024年巴黎奧運國家隊隊服。

主打刺繡背心與打皺長袍的蒙古隊服，日前曝光後已在網路上引發轟動；這一系列具有民族風色彩的奧運隊服，是由總部位於蒙古首都烏蘭巴托的高級時裝與成衣品牌Michel&Amazonka所設計，該品牌概念為「傳達蒙古傳統與文化的精髓」。

華美的蒙古隊服讓發表會宛如時裝大秀，女運動員除了穿著有各種精緻刺繡的隊服，還配戴長耳環與提著刺繡包；至於負責掌旗的男運動員則戴著射箭帽、繫上腰帶，與足蹬傳統蒙古靴。

蒙古隊服除了配色融合蒙古國旗的藍、紅、白，還設計有許多傳統圖案與標誌，包括國旗上的國徽「索永布」（Soyombo），以及與巴黎跟奧運會有關的圖案，如艾菲爾鐵塔與奧運聖火。

蒙古隊服發表後隨即在社群媒體上引發熱議，時尚作家葉萊恩（Ryan Yip，譯音）直言，奧運會還沒開始，蒙古隊「就贏了」…TikTok的體育網紅geoff0w_也大讚，這些超厚工的隊服做得非常細緻。

根據蒙古國家奧委會，每件隊服平均需要20小時的製作時間。蒙古將派出30多名運動員參加7月26日的巴黎奧運開幕式。

蒙古的2024巴黎奧運國家代表隊女運動員的服裝精緻華麗，還搭配長耳環。（圖擷取自Michel&Amazonka的Instagram）

蒙古的2024巴黎奧運國家代表隊女運動員手提刺繡包。（圖擷取自Michel&Amazonka的Instagram）

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