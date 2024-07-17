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瓊斯盃》莫巴耶砍31分、宋昕澔16分 台灣白逆轉澳洲收第2勝

2024/07/17 21:07

莫巴耶上籃得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台灣白隊今天在瓊斯盃迎戰澳洲，來自政治大學的球員表現搶眼，莫巴耶砍下31分，加上宋昕澔貢獻16分，助隊以90：78收下本屆第2勝，也賞給澳洲5連敗。

台灣白隊本次在瓊斯盃僅擊敗阿聯拿下1勝，但前役碰上藍隊老大哥打出競爭力，今天碰上這次一勝難求的澳洲，要力拚第2勝。

首節澳洲隊馬吉爾（Dhieu Magier）獨攬13分，取得領先，台灣白靠著吳志鍇在該節尾聲的三分球，以4分差緊咬對手。

第2節開賽時，王律翔三分球出手後，落地不慎踩到對手的腳，導致腳踝扭傷退場，讓台灣白隊少了一名可用之兵。隨後澳洲隊展現身材優勢，在禁區接連得分，持續保持領先，但該節尾聲江均、莫巴耶命中三分球，加上莫巴耶切入得分，半場打完白隊暫時以44：47落後。

台灣白隊在第3節展開反撲，原本以50：53落後，隨後宋昕澔、江均、莫巴耶等人接力得分，拉出一波16：0攻勢，台灣隊取得雙位數領先，奠定勝基。

台灣白隊今天有5人得分上雙，莫巴耶31分、9籃板、8助攻表現全面，宋昕澔貢獻16分，吳志鎧進帳13分，林彥廷和關達祐都貢獻10分。

宋昕澔上籃得分。（記者林正堃攝）

宋昕澔砍進3分球。（記者林正堃攝）

志鎧後仰出手投籃。（記者林正堃攝）

關達祐上籃得分。（記者林正堃攝）

林彥廷上籃得分。（記者林正堃攝）

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