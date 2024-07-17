奧運男籃》「可能會是一場災難...」 超豪華的美國夢幻隊危險了？

美國男籃陣容豪華。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕星光熠熠的美國男籃昨在熱身賽僅以6分之差險勝澳洲，全隊還在磨合階段，巴黎奧運爭金浮現危機。

美國男籃雖然陣容超豪華，但球隊尚未達到最佳狀態，昨日交手澳洲團隊發生18次失誤，差點花光24分領先優勢翻船，最終僅以98：92驚險收勝。

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據《紐約郵報》報導，某位消息人士點出美國男籃的危機，「團隊內部存在著自我，每個人都只顧自己，而不是整個團隊，如果他們不改變思維，那可能將會是一場災難，他們必須打出團隊籃球。」

巴黎奧運將在下週開幕，能給美國隊磨合的時間已經不多，該名消息人士直言：「他們看起來不太好，暴露了許多問題，許多磨合時間較長的球隊更有凝聚力，有很大的機會擊敗美國。」

美國男籃組成「夢幻隊」力拚奧運5連霸，成員有詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）、恩比德（Joel Embiid）、塔圖姆（Jayson Tatum）、哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、愛德華茲（Anthony Edwards）、哈勒戴（Jrue Holiday）、艾德巴約（Bam Adebayo）、D.懷特（Derrick White）以及布克（Devin Booker）。

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