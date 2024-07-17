中職》團隊安打平本季聯盟新高！ 樂天桃猿猛攻大勝味全龍

廖健富。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今主場出戰味全龍，團隊打擊大爆發，單場20支安打平聯盟本季紀錄，也是猿隊本季單場新高。終場，猿隊13:6大勝味全龍。

雙方都推左投先發，王維中和霸威斯同場，卻形成一場打擊戰。王維中2下遇亂流，猿隊自馬傑森起連5打席安打，王維中還兩度暴投，龍隊雖有右外野手董秉軒一度上演美技長傳阻殺本壘，後續林立和陳晨威的安打卻都帶有打點。

請繼續往下閱讀...

3局上，龍隊自王順和敲安開始，也有連續安打攻勢，郭天信敲安、猿隊中外野手林子偉被加計失誤，後續吉力吉撈．鞏冠二壘安打帶有2分打點，瑪仕革斯．俄霸律尼雖擊出雙殺打不計打點，但三壘跑者趁機回本壘追平。

龍隊5上又有攻勢，李凱威擊出的深遠飛球，林子偉出現判斷瑕疵，形成2分打點安打。

5局下，梁家榮、朱育賢和馬傑森的安打都帶打點，其中朱育賢長打追平，馬傑森打下超前分。

原本僅落後1分的龍隊，6局推出本土強投徐若熙，這是他本季第2次以中繼身分登板，上回奪生涯首次中繼成功，這次卻沒能擋住猿隊攻勢。林立敲安後，2出局後廖健富安打帶打點，林泓育二壘安打，梁家榮接著補上安打，猿隊單局拿下3分，拉開比分差距。

7局下，陳禹勳登板，首位打者馬傑森保送，嚴宏鈞內野安打，林政華犧牲觸擊失敗，但該半局猿隊仍靠陳晨威三壘打拿到2分。

龍隊8局上反攻，董秉軒和蔣少宏接連從莊昕諺手中敲安，追回1分。8局下，廖健富陽春砲，猿隊又拿1分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法