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中職》林子偉守中外野兩度出狀況 古久保有話要說

2024/07/17 22:45

林子偉守游擊。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕樂天桃猿今13:6大勝味全龍，打線共擊出20支安打，且先發全「猿」安打。但在守備端，今鎮守中外野、打第9棒的林子偉，兩度出現守備瑕疵，其中一次被記為失誤，賽後猿隊總教練古久保健二也提及守備狀況。

3局上，龍隊郭天信敲安，猿隊中外野手林子偉守備時被加計失誤，後續吉力吉撈．鞏冠二壘安打帶有2分打點，瑪仕革斯．俄霸律尼雖擊出雙殺打不計打點，但三壘跑者趁機回本壘追平。

龍隊5上再次有攻勢，這次李凱威擊出的深遠飛球，林子偉出現判斷瑕疵，形成2分打點安打。

猿隊上週客場出戰中信兄弟，林子偉曾在左外野防區發生過接球失誤，本季他在外野位置出賽24場，有3次失誤。

談及林子偉守備狀況，古久保健二說：「以他的能力，應該要是綽綽有餘的。最近可能因為守備位置沒有固定，導致一些狀況。身為總教練，會再想方法，也對他有點不好意思。」今林子偉並未打完全場，古久保說，原本就有意領先之時換他下場休息。

猿隊先發洋投霸威斯5局被擊出9安打，任內正好用100球。古久保說，霸威斯用球雖多，但任內掉的前3分當作沒辦法，之後的2分則是外野（林子偉）判斷上出狀況，運氣確實也不算好。

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