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MLB》洋基左投發文反擊酸民 名將之子卻點出殘酷事實：不幸的是...

2024/07/18 07:04

柯提斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在明星賽前的戰績為58勝40敗，然而開季打出49勝21敗的條紋軍，在過去28場比賽內狂輸19場。而洋基的戰績一直以來都是鎂光燈焦點，對此明星左投柯提斯（Nestor Cortes）昨天發文回應酸民。

柯提斯在X上發文表示，「每個人都在看衰洋基隊，但所有人都想成為我們，穿著條紋戰袍是一種榮幸。我們每年都保有競爭力，我很幸運每年球季都能爭奪季後賽席位，永遠都是競爭者。」

對於柯提斯的發文，大聯盟名人堂球星雪菲爾德（Gary Sheffield）之子小雪菲爾德（Gary Sheffield Jr.）在留言區回應，「不幸的是，每年都有競爭力並不是個目標，你得在15年之內拿下超過1座冠軍，再來談論所謂的『忌妒』。」

小雪菲爾德補充道，「現實情況是波士頓（紅襪）近年拿了不少座冠軍，制定了專屬的冠軍戒指，而洋基只是在例行賽稱王，賣出一堆炸雞桶，好好地去完成目標吧！」

洋基進攻端近期除了賈吉（Aaron Judge）與索托（Juan Soto）以外的打者都陷入低迷；而穩定的投手群，6月團隊防禦率高達5.27，僅管7月目前為止的防禦率為3.63，但貧弱的打線仍讓洋基處於敗多勝少的窘境。

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