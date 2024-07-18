奧運籃球》柯瑞轟6顆三分球、砍24分 美國隊打爆有約基奇的塞爾維亞

美國隊柯瑞（右）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國男籃今天凌晨在熱身賽和塞爾維亞交手，柯瑞轟進6顆三分球、進帳全隊最高24分，率隊以105：79輕取塞爾維亞，在奧運前的熱身賽收下3連勝。

美國男籃今天由詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、塔圖姆（Jayson Tatum）、恩比德（Joel Embiid）加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）先發上陣，開賽兩隊你來我往，首節打完戰成28：28平手。

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塞爾維亞古德里奇（Marko Guduric）、米西奇（Vasilije Micic）在第2節接連命中三分球，助隊一度擴大領先，隨後柯瑞連拿5分，助美國隊順利超車，在上半場打完取得雙位數領先。

美國隊在第3節火力持續加溫，一舉擴大到超過20分領先，進入決勝節後，美國隊眾將輪流發揮，也不給對手任何機會，穩穩收下勝利，繼先前擊敗加拿大、澳洲後，在熱身賽取得3連勝。

美國隊後衛柯瑞投進6顆三分球、繳出24分，艾德巴約（ Bam Adebayo ）17分次之，A.戴維斯（ Anthony Davis ）進帳7分、6籃板外加6次火鍋；塞爾維亞約基奇（Nikola Jokic）進帳16分、11籃板。

值得一提的是，這次美國隊奧運的小組賽和塞爾維亞、南蘇丹以及波多黎各同組，這場熱身賽兩隊表現備受矚目。

美國隊柯瑞（左）。（法新社）

塞爾維亞約基奇。（美聯社）

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