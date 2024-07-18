MLB》金手套捕手馬度納多打擊率僅1成初 慘遭白襪DFA

馬度納多。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕白襪隊37歲捕手馬度納多（Martin Maldonado）今年只交出打擊率1成19的低迷成績，創生涯最慘表現。白襪今天宣布把馬度納多、以及內野工具人曼迪克（Danny Mendick）給指定讓渡（DFA）

馬度納多曾是2017年美聯金手套捕手，也是2022年太空人世界大賽冠軍成員之一。馬度納多今年季前以1年425萬美元合約加盟白襪，外帶2025年的球隊選擇權。

請繼續往下閱讀...

不過，馬度納多今年在進攻端表現低迷，出賽48場交出4轟、11分打點，打擊率1成19、上壘率1成74、長打率2成30，整體攻擊指數（OPS）0.404，都創生涯最糟。根據數據網站《Baseball Reference》顯示，馬度納多本季的WAR（勝利貢獻值）為「-1.5」，也是生涯最差。

白襪本季戰績27勝71敗是全大聯盟最糟，預計會讓25歲捕手李伊（Korey Lee）有更多上場空間。李伊本季出賽75場，交出8轟、24分打點，打擊率2成18的成績。

馬度納多在大聯盟賽場打滾14個賽季，待過釀酒人、天使、太空人、皇家、小熊、白襪等球隊。

馬度納多。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法