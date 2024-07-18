奧運男籃》美國夢幻隊先發五人有3名確定！ 主帥柯爾解釋原因

詹姆斯。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運尋求5連霸的美國男籃隊，今天在阿布達比的第2場熱身賽以105：79輕取由三屆MVP約基奇（Nikola Jokic）所率領的塞爾維亞。美國隊主帥賽後也透露，美國隊先發5人的初步構想。

美國男籃今天由詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）、塔圖姆（Jayson Tatum）、恩比德（Joel Embiid）加上J.哈勒戴（Jrue Holiday）先發上陣，柯瑞飆進6顆三分球，攻下全場最高的24分。

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柯瑞。（歐新社）

今天談到美國隊先發5人，總教練柯爾受訪表示，他們一直在尋找很多組合，而且有很好的選擇，但他就是喜歡詹姆斯、柯瑞和恩比德這樣的先發組合。不過恩比德的狀態不佳，今天8投2僅拿下8分，另外進帳8籃板。

詹姆斯、柯瑞和恩比德在這三場熱身賽當中都是固定先發球員，其他3個位置還沒有確定，布克（Devin Booker）、塔圖姆、愛德華茲（Anthony Edwards）和J.哈勒戴都輪流擔任過先發，但如果杜蘭特（Kevin Durant）能夠傷癒歸隊的話，他很有可能就是不動的先發前場之一。

柯爾認為艾德巴約（Bam Adebayo）和A.戴維斯（Anthony Davis）在替補的搭配非常好，在防守非常萬用，可以換防、防守外線、幫隊友做掩護外還能直搗禁區拿分，柯爾認為這支美國隊的優勢就是深度，如果能夠在每節4到5分鐘內打出強悍的防守、激烈的身體對抗、積極爭搶籃板，那麼這樣的打法就很有意義。

恩比德。（美聯社）

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