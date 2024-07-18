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MLB》收視率不增反降！大谷翔平開轟難救明星賽 744萬人收看創史上第2低

2024/07/18 09:25

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽昨天圓滿落幕，美聯明星隊以5：3逆轉擊敗國聯明星隊，本屆明星賽共吸引744萬人次觀看，比去年增加6％，仍寫下史上第2低的紀錄。

本屆大聯盟明星賽在遊騎兵主場Globe Life Field盛大展開，首局就上演夢幻對決，海盜火球狀元郎史基斯（Paul Skenes）新人年就入選國聯明星隊先發投手，先發1局無失分，僅用1球就解決洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。道奇二刀流球星大谷翔平3局上敲出右中外野3分彈，幫助國聯明星隊先馳得點，但下個半局就被索托（Juan Soto）和弗萊（David Fry）的串聯安打扳平戰局，杜蘭（Jarren Duran）5局下擊出致勝2分砲，率領美聯明星隊以5：3逆轉擊敗國聯明星隊。

根據《美聯社》指出，今年明星賽的收視率為3.8％，比去年的3.9％還要來得低，但是吸引了744萬人次收看，優於去年史上最低的700萬人次，儘管增加了6％，仍創下史上第2低的紀錄。不過西班牙語版本頻道《Fox Deportes》的觀眾人數增加了36％，從去年的8萬5000人收看增至11萬6000人。

道奇重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）在決賽以14轟險勝皇家強打小惠特（Bobby Witt Jr.）的13轟，勇奪生涯首座全壘打大賽冠軍，成為道奇隊史第一人。全壘打大賽觀看人數跌破600萬人，共有545萬人收看，比前兩年下降了11％。

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