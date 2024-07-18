奧運男籃》柯瑞開賽11分鐘拿18分就被換下場 柯爾笑說勇士迷會恨他

柯瑞（左）。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃備戰2024年巴黎奧運，柯瑞（Stephen Curry）砍下全隊最高的24分，率領美國隊在自辦熱身賽以105比79輕取塞爾維亞。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）開玩笑說，每當把柯瑞換下場時，勇士球迷都會恨他。

美國隊開賽給予柯瑞球權，讓他包辦美國隊前9分，美國老大哥「詹皇」詹姆斯（Lebron James）表示，「我們基於特別原因制定這個計畫，為了讓他繼續前進，當他克服重重難關，你會看到這為他接下來的比賽、以及我們所有人的比賽帶來了什麼，他定下了基調。」

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柯瑞此戰上場前11分鐘就拿到18分，但美國隊卻在第二節中段把柯瑞換下場。《ESPN》指出，這可能是柯爾從未想過自己會在第二節做的事情。柯爾賽後開玩笑說，「今晚勇士球迷會恨我，每當我讓柯瑞下場時，他們都會恨我。」

柯瑞則是說，「我很確定自己在奧運賽場的第二節，也會像今晚這樣開始，但那時候我可能不會被換下場。」

美國男籃接下來要到倫敦，並與南蘇丹進行兩場熱身賽。詹姆斯表示，「我們還有很大的進步空間，但我們希望繼續進步，不要浪費機會，我覺得今晚我們變得更好了。」

詹姆斯。（法新社）

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