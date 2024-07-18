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奧運羽球》挑戰高懸28年亞洲紀錄 戴資穎、安洗瑩力拚史上唯二壯舉

2024/07/18 10:16

戴資穎和安洗瑩。（取自法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕巴黎奧運倒數8天，台灣羽球一姐戴資穎生涯第四度挑戰奧運，力拚首面奧運女單金牌，今年也是她生涯的最後一舞。戴資穎和南韓世界球后安洗瑩也將挑戰亞洲史上唯二壯舉。

本屆巴黎奧運羽球女單小組賽，戴資穎、泰國依瑟儂和比利時譚蓮妮都被分進E組，分組第1出線就能直接保送8強，但在小組賽就強碰宿敵依瑟儂，屆時兩人交手將成為最大焦點。若是小戴晉級的話，8強有機會對上印尼東宗或南韓金佳恩，四強對手很可能是安洗瑩或山口茜。

戴資穎在2018年雅加達亞運為台灣奪得史上首面羽球金牌，去年杭州亞運「最後一舞」無緣達成史無前例的女單二連霸，而上屆東京奧運金牌戰不敵中國一姐陳雨菲拿下銀牌，今年也是最後一次出征奧運，若是能奪金的話將成為史上第2位擁有亞運、奧運金牌的亞洲羽球女將，亞洲史上第一人是南韓名將方銖賢，她曾先在1994年廣島亞運摘金，之後在1996年亞特蘭大奧運掄元。

值得一提的是，安洗瑩曾獲得世錦賽和亞運金牌，被視為巴黎奧運奪金大熱門，過去女單史上只有西班牙名將瑪琳囊括奧運、世錦賽和洲際運動會金牌，安洗瑩能否成為史上第2人，備受外界關注。

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