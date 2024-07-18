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韓職》大聯盟累積22勝的巴雷亞近5戰ERA破6 韓媒嘆表現不如前富邦洋投瑞恩

2024/07/18 11:08

巴雷亞。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前天使隊右投巴雷亞（Jaime Barria）今年轉戰韓職韓華鷹，但巴雷亞昨天先發碰上NC恐龍，僅投4局失掉5分吞敗，近5場先發的防禦率高達6.38。韓國媒體《SPOTVNEWS》直言，巴雷亞的表現不如沒有大聯盟資歷的洋投瑞恩（Ryan Weiss）。

巴雷亞昨天面對NC恐龍，雖然最快丟到151公里、也沒有出現保送，但他僅投4局就用85球，被敲9安失掉5分，韓華鷹最後以1比5輸球。

曾代表巴拿馬隊來台參加2023年經典賽的巴雷亞，生涯在大聯盟6個賽季都效力天使，合計22勝32敗、平均防禦率4.38。巴雷亞在今年5月28日以55萬美元合約（包含薪水48萬美元、簽約金7萬美元），加盟韓華鷹。

巴雷亞今年在KBO前3場先發就摘得2勝。不過，巴雷亞在過去5場先發表現不理想，這5場先發只有2場投滿5局，合計只吃下24局，拿到1勝3敗。

曾效力過中職富邦悍將的瑞恩，他在今年6月以10萬美元薪水，到南韓職棒韓華鷹「短期打工」，頂替受傷的洋投R.桑契斯（Ricardo Sanchez）。瑞恩目前在韓職4場先發，戰績1勝1敗、防禦率3.20，4場先發就吃下25.1局、這4戰皆投滿至少6局。

韓媒《SPOTVNEWS》指出，瑞恩的薪水只有10萬美元，比巴雷亞便宜許多，而且瑞恩今年是美國獨立聯盟的球員，並沒有大聯盟經驗，但瑞恩的表現比巴雷亞還要好。

瑞恩去年短暫加入富邦悍將，先發5場拿到4勝1敗，防禦率2.32。

瑞恩。（資料照，記者陳志曲攝）

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