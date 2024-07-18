足球》莫德里奇與皇馬簽新約 下賽季聯手球星姆巴佩成新看頭

莫德里奇。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西甲豪門皇家馬德里宣布與中場好手，克羅埃西亞籍中場「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）簽下新合約，雙方將在下個賽季繼續合作。

38歲的莫德里奇自2012年從英超熱刺隊加盟後，生涯在皇馬戰功彪炳，12年時間內取得六座歐冠冠軍、四座西甲冠軍包含在內的破紀錄26座獎盃，國家隊部分也曾以隊長身分率隊拿到世界盃亞軍、季軍各一座。

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莫德里奇是皇家馬德里史無前例歐冠三連霸時期的重要功臣，雖現在對皇馬的作用減弱，他仍具有一定影響力，本賽季西甲出賽達32場，有18場擔任先發。

2023年休賽季曾獲沙烏地阿拉伯聯賽遞出天價合約的莫德里奇決定待在皇馬，今夏仍選擇留下續戰，加上法國巨星姆巴佩（Kylian Mbappe）的到來及多位知名球星助陣，明年皇馬的賽事將大有看頭。

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