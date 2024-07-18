巴黎奧運》中國泳將深陷禁藥疑雲 法國備戰10天近200次藥檢

中國游泳隊在法國備戰奧運，10天內進行近200次的藥檢。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運開幕在即，中國游泳隊深陷禁藥疑雲，東京奧運多達23人禁藥檢測呈陽性卻未受懲處的爭議引起軒然大波。據中國游泳隊營養師于良發文爆料，中國隊在法國備戰時遭到針對，10天內被進行了近200次的藥檢。

紐約時報日前揭露，23名中國游泳選手在東京奧運前7個月藥檢呈陽性反應，卻被放行參賽，此事震撼國際泳壇。這23名中國游泳選手在3年前禁藥檢測中，被發現曲美他嗪（Trimetazidine）呈陽性反應，但最終仍被允許參與東京奧運，甚至有部分選手獲得金牌。由於中國官方解釋因為飯店食品遭污染所致，因此選手免於挨罰，引發各界不滿要求獨立調查；而WADA採信中國當局說詞甚至未公開此事，同樣備受批評。

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而這23人當中將有11人參加巴黎奧運，這將導致中國隊此次參賽取得任何成績都會受到質疑。中國游泳隊營養師于良今天更發文爆料，在中國游泳隊抵達法國的這10天，全部31名選手除了訓練和調整時差外，其餘時間都在進行國際檢測組織（International Testing Agency，ITA）的禁藥檢測，這10天內合計就進行了近200次。

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