NBA》勇士老闆認為2022年總冠軍最重要 想助柯瑞拿生涯第5冠

柯瑞在2022年幫助勇士奪冠，並奪得生涯首座FMVP。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊老闆拉寇伯（Joe Lacob）自2010年買下球隊後，就建立「勇士王朝」，8年內豪取4座總冠軍。拉寇伯近日在播客節目中表示，2022年的總冠軍對他來說是最重要的一冠。

拉寇伯近期上權威美媒《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）與D.艾德瑞吉（David Aldridge）所主持的播客節目。拉寇伯坦言，2022年的總冠軍對他來說是最特別的一冠。

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「首先，我真的想看到柯瑞（Stephen Curry）得到他應得的。他沒有獲得MVP（指FMVP），而且有一種爭論是他過去就應該得到這個獎項，我認為這（冠）填補他的履歷上一些東西，這在歷史上非常重要。」柯瑞奪得2022年總冠軍賽FMVP，豪取生涯第4冠。

拉寇伯說，自己來自波士頓，以前在1960年代看塞爾提克的比賽長大，現在他年紀大了，也已經不是塞爾提克的球迷，「我們（2022年總冠軍賽面對塞爾提克）落後2場，而Steph和其他人、威金斯（Andrew Wiggins）的表現，是如此令人難以置信的回報，從某種方面來說，這座冠軍可能對我來說是最重要的。」

拉寇伯表示，希望能幫助勇士再拿一冠，「人們稱（球隊）為王朝之類的事情，這是其他人談論的話題，我只想盡可能贏得更多比賽，再贏得另一冠。我希望柯瑞摘得第5枚冠軍戒，我希望我們球隊，D.格林（Draymond Green）拿到他的第5冠。而我們每天都在努力實現這一個目標。」

勇士隊老闆拉寇伯（左）、柯瑞（右）。（資料照，美聯社）



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