帕拉地板滾球世界盃7/26新莊開打 新北24歲好手劉佳昇參賽

今年度「帕拉地板滾球世界盃」在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，新北市選手代表劉佳昇等多位我國好手都將出賽。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕2024年巴黎帕運在8月28日至9月8日舉行，今年度「帕拉地板滾球世界盃」則率先在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，今（18）日舉辦賽事啟動記者會，新北市副秘書長龔雅雯、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、新北市選手代表劉佳昇出席宣告賽事啟動；龔雅雯說，帕拉地板滾球世界盃可謂是8月巴黎帕奧的前哨站，邀請大眾到新莊體育館為選手加油。

龔雅雯、穆閩珠說，這屆帕拉地板滾球世界盃將有10個國家、161位身障地板滾球菁英選手及隊職員參賽，這項地板滾球國際賽事每年全球僅舉辦4場，屬帕運等級的積分賽事，本次賽事有22位世界排名前10名的國際選手參賽，其中包含4個級別世界排名第1的選手，國際菁英齊聚一堂競技。

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體育局長洪玉玲介紹，這次參賽的24歲選手劉佳昇自小喜歡棒球，懷抱運動員夢想，但曾經一度認為自己受到生理限制無法圓夢，直到大學3年級時，劉佳昇接觸到地板滾球開啟逐夢曙光，透過努力不懈的訓練，他不僅在今年全國身心障礙運動會奪下BC1男子組亞軍的好成績，在國內外大小賽事也履獲佳績。

劉佳昇受訪表示，大三期間，學校請來滾球協會的教練教同學打球，因為他本身熱愛運動，因此下場嘗試，後續也練出成績，在國內全國身心障礙國民運動會曾拿下亞軍，也曾在杭州帕運打進前8強，希望這次可以挑戰進入4強。

體育局補充，地板滾球是結合體力、智力、情緒、群體適應、娛樂及比賽競技的運動，對重度肢障的腦性麻痺者具多重復健及促進生理、心理健康的功能；這屆賽事中，我國除了劉佳昇，還有選手蔡憶婷、陳龍愛、林哲揚、陳怡臻、陳姿妏、簡宗賢、林鈺翔、邱思旻及陳義傑等一同參賽。

今年度「帕拉地板滾球世界盃」在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，新北市選手代表劉佳昇等多位我國好手都將出賽。（記者黃子暘攝）

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