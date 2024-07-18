晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 其它

帕拉地板滾球世界盃7/26新莊開打 新北24歲好手劉佳昇參賽

2024/07/18 11:47

今年度「帕拉地板滾球世界盃」在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，新北市選手代表劉佳昇等多位我國好手都將出賽。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕2024年巴黎帕運在8月28日至9月8日舉行，今年度「帕拉地板滾球世界盃」則率先在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，今（18）日舉辦賽事啟動記者會，新北市副秘書長龔雅雯、中華帕拉林匹克總會長穆閩珠、新北市選手代表劉佳昇出席宣告賽事啟動；龔雅雯說，帕拉地板滾球世界盃可謂是8月巴黎帕奧的前哨站，邀請大眾到新莊體育館為選手加油。

龔雅雯、穆閩珠說，這屆帕拉地板滾球世界盃將有10個國家、161位身障地板滾球菁英選手及隊職員參賽，這項地板滾球國際賽事每年全球僅舉辦4場，屬帕運等級的積分賽事，本次賽事有22位世界排名前10名的國際選手參賽，其中包含4個級別世界排名第1的選手，國際菁英齊聚一堂競技。

體育局長洪玉玲介紹，這次參賽的24歲選手劉佳昇自小喜歡棒球，懷抱運動員夢想，但曾經一度認為自己受到生理限制無法圓夢，直到大學3年級時，劉佳昇接觸到地板滾球開啟逐夢曙光，透過努力不懈的訓練，他不僅在今年全國身心障礙運動會奪下BC1男子組亞軍的好成績，在國內外大小賽事也履獲佳績。

劉佳昇受訪表示，大三期間，學校請來滾球協會的教練教同學打球，因為他本身熱愛運動，因此下場嘗試，後續也練出成績，在國內全國身心障礙國民運動會曾拿下亞軍，也曾在杭州帕運打進前8強，希望這次可以挑戰進入4強。

體育局補充，地板滾球是結合體力、智力、情緒、群體適應、娛樂及比賽競技的運動，對重度肢障的腦性麻痺者具多重復健及促進生理、心理健康的功能；這屆賽事中，我國除了劉佳昇，還有選手蔡憶婷、陳龍愛、林哲揚、陳怡臻、陳姿妏、簡宗賢、林鈺翔、邱思旻及陳義傑等一同參賽。

今年度「帕拉地板滾球世界盃」在7月26日至31日在新北市新莊體育館登場，新北市選手代表劉佳昇等多位我國好手都將出賽。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。