WNBA》「女柯瑞」7月初才繳大三元 克拉克今傳19助攻破聯盟紀錄

克拉克今天傳出破聯盟紀錄的19次助攻。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕印第安納狂熱狀元克拉克（Caitlin Clark）新人年就在WNBA突破多項紀錄，今天對戰達拉斯飛馬，單場攻下24分，並傳出破聯盟紀錄的19次助攻，可惜球隊在客場以93：101輸球，無緣3連勝。

「女柯瑞」克拉克被譽為近年最強女籃球員，3月打破高懸54年紀錄、成為NCAA史上總得分最高籃球員，並以WNBA狀元之姿加入印第安納狂熱，7月初曾創下首位新人年就單場繳出大三元的菜鳥球員紀錄。

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克拉克今天面對達拉斯飛馬傳出19次助攻，打破芝加哥天空隊范德斯盧特（Courtney Vandersloot）在2020年所寫下的聯盟紀錄18次助攻，目前克拉克以場均8.2助攻暫居聯盟助攻后。

克拉克單場繳出24分、19助攻和6籃板，成為WNBA史上第一位單場至少攻下20分、15助攻和5籃板的球員，這也是她第3場至少20分、13助攻的比賽，寫下聯盟之最。

克拉克利用得分和助攻為狂熱隊合計拿下了66分，超越2006年的鳳凰城水星女將陶樂西（Diana Taurasi）的65分，寫下WNBA新紀錄。她也成為WNBA首位單季至少繳出400分、200助攻的新秀，並以26場刷新最速成績。

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