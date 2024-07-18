MLB》曾有日職球隊開4.9億約要搶他 昔日古巴大物遭運動家釋出

古巴大物外野手阿門特羅斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾經被看好的昔日古巴大物外野手阿門特羅斯（Lazaro Armenteros），自2016年加入運動家體系後，從未站上大聯盟舞台，經歷7個小聯盟賽季後，阿門特羅斯在美國時間7月15日遭運動家釋出。

阿門特羅斯曾在2014年幫助古巴隊在U15世界盃棒球賽奪冠，他在2015年從古巴叛逃，想要進入大聯盟球隊，當時年僅16歲的阿門特羅斯就吸引多支球團注意。

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根據《今日美國》指出，當年有一支日本職棒球隊開出高達1500萬美元的合約要網羅阿門特羅斯，但這位古巴好手最後決定在2016年7月與運動家簽小聯盟合約，傳出運動家給出300萬美元的簽約金。

阿門特羅斯在2019年高階1A打出17轟、61分打點，打擊率2成22的成績。阿門特羅斯更是運動家2019年農場第五號大物。

雖然在2023年被運動家放進40人名單，但阿門特羅斯遲遲未能站穩小聯盟2A或3A的舞台。

阿門特羅斯今年在2A出賽16場，有1轟、5打點，打擊率2成69。而他在本季在3A出賽42場，交出2轟、10打點，打擊率僅1成91。阿門特羅斯今年共146打數就吞下68次三振，生涯被三振率高達37.2％。

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