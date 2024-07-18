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MLB》邦茲、A-Rod未達成的鬼神紀錄！大谷翔平挑戰史上第一人偉業

2024/07/18 14:03

大谷翔平。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流球星大谷翔平本季轉戰道奇，首年上半季表現十分出色，大谷下半季將持續挑戰國聯打擊三冠王和第3座年度MVP，大谷也有望創下多項史無前例的偉業。

大谷翔平在上半季出賽94場，繳出29轟、69分打點、23盜、51保送和打擊率0.316的優異表現，目前貢獻29轟、長打率0.635、OPS1.035和得分75分，這4項數據都是國聯之最。

大谷翔平本季有望挑戰40轟、40盜以及史上首見的50轟、40盜的紀錄，大谷本季目前的WAR值（勝利貢獻值）為5.4，領先國聯群雄，本季有望打破多項道奇隊史以及指定打擊的紀錄，力拚成為首位拿下MVP的指定打擊。

大谷翔平上季繳出44轟、20盜、91保送和打擊率0.306的成績，成為史上第6人達成單季至少「40轟、20盜、90保送和打擊率3成」的球員，但至今仍未出現過連續兩年都達成這項壯舉的球員，大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）和傳奇球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）都締造過兩次，但分別在1993、1996年和2005年、2007年，大谷翔平今年有望挑戰史上第一人偉業。

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