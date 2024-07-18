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TPBL》施晉堯加盟特攻充滿「熟悉感」 李逸驊對他的自律印象深刻

2024/07/18 14:05

施晉堯加盟中信特攻。（中信特攻提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北中信特攻球團今天宣佈第二彈補強，特攻與施晉堯達成共識，球團也給予複數年合約肯定，新賽季施晉堯將披上28號黃衫，將提升特攻鋒線強度，期盼與球隊一同再創巔峰。

33歲的施晉堯，身高188公分、體重86公斤，畢業於松山高中、文化大學，後效力於台灣銀行、璞園建築、桃園領航猿及高雄17直播鋼鐵人，2021年曾獲選P. LEAGUE+聯盟4月份最有價值球員，以及入選年度第一隊；2023年曾參加奧運男籃資格賽亞洲區預選賽代表隊訓練，而此次集訓也讓施晉堯在中信特攻教練團的心中留下深刻印象。

施晉堯本週已與特攻團隊一同訓練，特攻總教練李逸驊表示，很開心施晉堯能進入特攻大家庭，也透露其實從很早以前就有關注他在球場上的表現：「阿堯（施晉堯）去年奧運資格賽集訓時來中國信託行政大樓練球，那時他擔任隊長，每一次練球都會提早來，不但自律也會督促其它球員什麼時候該做什麼事情。」

李逸驊稱讚，施晉堯不論個人或團隊精神都相當好，也很期待他的表現：「施晉堯加入團隊後，整個鋒線高度就加強，在防守部分可以做很多變化，他的攻擊能力也非常好，希望可以展現出外圍投射及傳切技巧。」

施晉堯表示，平常都有看特攻的賽事，很開心加入這個團隊，也很喜歡特攻球風，「特攻球風是以防守為主，轉換成進攻，因為我自己也是防守出身的，對我來講滿熟悉。」

特攻帶給施晉堯的熟悉感，還有以前在領航猿同隊過的「大瀚」黃泓瀚和體能教練「阿穆」穆建宏，以及松山高中的學長林韋翰，也開玩笑說：「學長太熱烈歡迎我，覺得有點怕怕的，不知道又要玩什麼花招。」

此外，施晉堯也很期待能和「鼎哥」曾文鼎搭配，「小時候就想要跟黃金世代一起打球或同隊，尤其鼎哥是很聰明的球員，想要跟他多學習在球場上的技巧。」施晉堯期許自己下個賽季能夠健康完賽，幫助中信特攻重返冠軍榮耀。

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