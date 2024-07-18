NBA》神抽選進歐尼爾、哈達威和霍華德 魔術元老威廉斯逝世享壽84歲

魔術隊共同創辦人、首任總管P.威廉斯逝世享壽84歲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕沒有他就沒有奧蘭多魔術隊！魔術隊共同創辦人P.威廉斯（Pat Williams）因病毒性肺炎併發症逝世，享壽84歲。

P.威廉斯在1968年擔任費城七六人總管開啟他的NBA管理層生涯，之後曾轉戰公牛、老鷹，並再度回歸七六人，1983年幫助七六人奪得隊史第3座總冠軍。P.威廉斯也參與奧蘭多組建新球隊的計畫，成為創隊元老之一，1989年成為隊史首任總管，1995年首度率領球隊打進NBA總冠軍賽，隔年就晉升為資深副總裁。P.威廉斯在NBA管理層待了長達51年，2012年獲頒美國籃球名人堂的終身成就獎，他也是首屆魔術名人堂成員。

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P.威廉斯曾被稱為NBA選秀的「神之手」，因為他3度為魔術抽到狀元籤，讓他們分別選到傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）和「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

「沒有P.威廉斯就沒有奧蘭多魔術隊，」NBA主席席爾瓦（Adam Silver）在聲明稿指出，他在籃球界擁有崇高的地位，是他和許多聯盟高層的好朋友，威廉斯在他超過50年的工作生涯當中，總是帶著最大的熱情、活力和樂觀去做每一件事情。

魔術隊也發出聲明哀悼P.威廉斯，「P.威廉斯為奧蘭多帶來神奇的魔術，他的成就永遠被人所銘記，為人樂觀擁有無人能比的活力，且十分有遠見，用許多方式改變了體育界，把魔術隊帶到奧蘭多，他總是走在世界的最前端。」

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