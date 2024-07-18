晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》神抽選進歐尼爾、哈達威和霍華德 魔術元老威廉斯逝世享壽84歲

2024/07/18 14:43

魔術隊共同創辦人、首任總管P.威廉斯逝世享壽84歲。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕沒有他就沒有奧蘭多魔術隊！魔術隊共同創辦人P.威廉斯（Pat Williams）因病毒性肺炎併發症逝世，享壽84歲。

P.威廉斯在1968年擔任費城七六人總管開啟他的NBA管理層生涯，之後曾轉戰公牛、老鷹，並再度回歸七六人，1983年幫助七六人奪得隊史第3座總冠軍。P.威廉斯也參與奧蘭多組建新球隊的計畫，成為創隊元老之一，1989年成為隊史首任總管，1995年首度率領球隊打進NBA總冠軍賽，隔年就晉升為資深副總裁。P.威廉斯在NBA管理層待了長達51年，2012年獲頒美國籃球名人堂的終身成就獎，他也是首屆魔術名人堂成員。

P.威廉斯曾被稱為NBA選秀的「神之手」，因為他3度為魔術抽到狀元籤，讓他們分別選到傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），「一分錢」哈達威（Penny Hardaway）和「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

「沒有P.威廉斯就沒有奧蘭多魔術隊，」NBA主席席爾瓦（Adam Silver）在聲明稿指出，他在籃球界擁有崇高的地位，是他和許多聯盟高層的好朋友，威廉斯在他超過50年的工作生涯當中，總是帶著最大的熱情、活力和樂觀去做每一件事情。

魔術隊也發出聲明哀悼P.威廉斯，「P.威廉斯為奧蘭多帶來神奇的魔術，他的成就永遠被人所銘記，為人樂觀擁有無人能比的活力，且十分有遠見，用許多方式改變了體育界，把魔術隊帶到奧蘭多，他總是走在世界的最前端。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。