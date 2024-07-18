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奧運霹靂舞》首闖奧運盼寫台灣歷史 孫振喊話8強只是基本目標

2024/07/18 14:30

孫振。（國訓中心提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕霹靂舞是夏季奧運的新興項目，今年巴黎奧運首度列為正式競賽種類。呼應著本屆奧運口號「Games Wide Open」（奧運更開放），身為展現文化多樣性與包容性的重要舞台，奧運將充滿活力的霹靂舞競賽帶到世界面前。

台灣霹靂舞好手孫振（B-Boy Quake）成功替我國奪下一張史無前例的奧運門票，距離奧運開幕倒數計時，孫振透露過去這段期間，幾乎都沉浸70、80年代的霹靂舞經典樂曲裡，一定為賽事做好萬全準備，進入8強只是基本目標。

孫振在家裡排行老么，從小在家自學，11歲那一年看到電影「舞力全開2」被帥氣的街舞「煞」到，加上後來又看到歌手黃立行的MV裡，有個舞者在地板上做鞍馬動作，震撼孫振小小的心靈，當下就決定要栽進霹靂舞的世界。

孫振笑說：「當時媽媽覺得我有興趣，就把我送去舞蹈教室好好學，加上我是自學的關係，我一直都覺得，霹靂舞、街舞、嘻哈文化，對我而言，就是我的精神，就算當國手，我也不覺得霹靂舞是一種運動，霹靂舞就是我的全部。」

因為在921大地震當晚出生，因此爸媽就取名為「振」，孫振的英文名字也叫做「Quake」，他自稱是「Breaking宅」，從小透過影片鑽研技巧，對於霹靂舞進入亞、奧運，他一點都不意外。「霹靂舞好看又刺激，選手不但要有體能還要有頭腦編舞，我覺得不輸任何一項競技運動，而且一個選手練到成熟期，至少也要10年，付出的心力也是很可觀。」

霹靂舞在今年巴黎奧運首度列為正式競賽種類，男、女各有16個選手參賽，預賽都會先分為4組進行循環賽，再依照成績、票數取分組前2晉級8強單淘汰賽，比賽日期是8月9、10日。

孫振在2022年進入國訓中心備戰，國訓中心在運科支援方面協助他加強體適能、髖關節及下肢肌群訓練，透過運動科學及營養專業的協助，像是在每週一與週五進行疲勞檢測，每週五訓練後安排超低溫冷凍恢復、高壓氧艙、氣壓式按摩機等方式進行生理恢復。另外也有針對霹靂舞專項進行運動能力、模擬賽生理檢測與最大攝氧量檢測等，進一步去評估選手狀況，並與體能訓練師合作透過檢測數據調整體能訓練課表。

孫振表示，目前的訓練都依照計畫進行，需要加強的部分是多聽一些霹靂舞節奏的流行音樂，另外也還會多聽70、80年代的經典音樂，畢竟巴黎奧運已經確定沒有音樂的版權問題，因此音樂一下就要馬上反應，如果沒跟上節奏就會暴露出缺點。「現在早上訓練1.5小時、下午4小時幾乎都在聽大量的音樂，就算開車、通勤時也會聽，根本就是沐浴在音樂的環境裡。」

談到動作的準備上，孫振也相當有信心地表示，「動作還要再做一些修飾，感覺就像是畫一幅畫一樣，一點一點的完成，永遠都不會有最完美的時刻，因此需要把不同時期的感受、動作、創意都慢慢加進去動作裡。」

至於在今年5月上海站資格賽時弄傷的腳踝，孫振表示，現在已經恢復至少80%以上。「目前都還在積極治療中，雖然已經不會覺得很痛，並且配合著高壓氧、注射治療等，但還是希望能在奧運時，恢復到做動作不用分心去擔心腳踝問題的狀態。」

孫振表示，奧運霹靂舞參賽的人數就是16人，因此預賽分組一定會遇到有奪金實力的對手，「我的初階目標就是闖進8強，代表我有能力和這些名將對抗。目前我會先準備好12套動作，如果都用上了，就表示我已經闖進金牌戰了！」

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