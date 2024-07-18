MiLB》遭DFA的上澤直之續留小聯盟 坦言一度不知該如何丟球

上澤直之。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日本火腿王牌投手上澤直之今年挑戰大聯盟旅途顛簸，他在美國時間7月9日被指定讓渡（DFA），並在本月14日續留紅襪小聯盟3A球隊伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）。上澤直之接受日媒《體育報知》專訪時表明沒有意願季中回到日職老東家火腿隊。

上澤直之今年季前以小聯盟約加盟光芒，他在美國時間3月28日跳出合約，並以小聯盟約加盟紅襪。上澤直之曾5月初短暫上到大聯盟，出賽2場共4局投球失1分，防禦率2.25。

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不過，上澤直之本季在小聯盟3A表現欠佳，出賽13場有6場先發，戰績3勝3敗、防禦率6.54，共投42.2局賞36次三振、丟24次保送，還有3次觸身球，被敲46安（包含3轟），被打擊率為2成77，每局被上壘率（WHIP）為1.64。

對於自己在季中被DFA，上澤直之接受《體育報知》專訪時坦言，這是生涯首次經歷的狀況，他近期都在飯店的健身房訓練，「出乎意料的是，我並沒有像大家想像的那樣沮喪，家人都很擔心我。」

上澤直之坦言，6月份的時候，自己在心態上非常艱難，「我不知道該如何丟球，我一直很自責自己為何投不好，投球姿勢也變得很怪，開始覺得棒球很無趣。我在2016年的時候也有過這樣的經歷（該年沒有登錄一軍），那時候是從手肘受傷中回來的時候，這次主要在心理上。」

上澤直之指出，從大聯盟被降至小聯盟後，他開始擔任中繼角色，但過去從沒有這樣做過，上場的時間與擔任先發投手不同，最困難是在牛棚區的準備，當牛棚區的電話響起就要熱身，要在幾球內讓肩膀熱起來，從第一球開始就必須全力丟球，這非常困難，「越是想適應，越無法投出自己的球。」

被問到是否有考慮重回火腿隊的可能性，上澤直之表示完全沒有想過。上澤希望在剩下約兩個月的賽季努力，讓自己變得更好。

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