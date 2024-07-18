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竹市首辦全國電競大賽開放報名 總獎金16萬元

2024/07/18 14:56

新竹市首辦全國電競大賽開放報名，總獎金16萬元，邀全國電競好手來參加。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市首辦全國「2024竹塹盃電競大賽」，總獎金達16萬元，將以熱門電子競技遊戲《傳說對決》作為主要競賽項目，即日起開放報名，歡迎12歲以上的電競好手參加，一爭冠軍。市府今天也邀請活動大使—傳說啦啦隊甜心「筠熹」、cos精靈之舞艾琳的「喵少」以及大賽主播「評哥」和傳說對決職業戰隊ANK Gaming總監「俊杰」助陣，廣邀全國電競愛好者參與。

市府表示，電競運動有納入中國杭州亞運比賽項目，台灣日前在泰國舉辦的電競賽事中獲傑出成果，今年暑假首次舉辦全國性賽事，比賽上限128個隊伍報名，參賽選手將在線上直播及線下總決賽中大展身手，角逐最高榮譽。

教育處表示，電競大賽即日起開放報名到7月28日止，賽事總獎金達16萬元，冠軍6萬元，同時提供出賽獎勵210點貝殼幣，線下冠軍總決賽將在8月10日市立體育館進行，且會有即時解說與賽事分析。可洽2024新竹市竹塹盃電競大賽」官方網站： https://www.echoent.com.tw/hsinchucityesport2024

新竹市首辦全國電競大賽開放報名，總獎金16萬元，邀全國電競好手來參加。（記者洪美秀攝）

新竹市首辦全國電競大賽開放報名，總獎金16萬元，邀全國電競好手來參加。（記者洪美秀攝）

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