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MLB》挑戰重返大聯盟失敗？ 前橫濱火球左腕被小熊釋出後發文解釋

2024/07/18 15:57

艾斯科巴被小熊釋出，他解釋是自己行使合約中的權利。（資料照，美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前日本職棒橫濱DeNA的火球左腕艾斯科巴（Edwin Escobar），在今年球季重返大聯盟加入小熊隊，不過他尚未重返大聯盟就被小熊3A給釋出，後續他也解釋離開小熊其實是自己的決定。

艾斯科巴曾在大聯盟有過2年出賽，2014年效力紅襪、2016年效力響尾蛇，累積27場登板拿下1勝2敗，防禦率7.01表現不盡理想。2017年轉戰日本職棒，艾斯科巴先是效力日本火腿後同年轉戰橫濱DeNA，並逐漸成為球隊的牛棚主力大將，生涯在日職共395場登板，主投392.1局拿下22勝23敗，5次救援成功與147次中繼成功，防禦率3.17。

去年艾斯科巴與小熊隊簽下小聯盟約重返美職體系，本季他在小聯盟3A一共登板31場都是中繼，主投46.1局拿下5勝2敗，拿下3次中繼成功，防禦率4.86，送出47K但也有33次四壞保送，被打擊率2成37，每局被上壘率1.58。

艾斯科巴在自己的社群軟體X上用日文解釋，「我行駛選擇權離開小熊是我自己的決定。這是合約當中包含的，而我決定行使他。離開不是球團而是我自己的決定。」而在他的發文底下，有許多日本網友都希望他能夠重返日本職棒，橫濱球迷也希望他能夠回歸。

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