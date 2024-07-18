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MLB》洋基需要幫助！ 美媒點名大限前4支最該補強球隊

2024/07/18 17:06

洋基隊索托與賈吉。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟明星賽結束，緊接而來的就是拚搶季後賽的下半季賽程開打與交易大限截止日，《The Athletic》撰文點出最有可能以及最應該積極補強的球隊，第一個便點名紐約洋基隊。

洋基隊在明星賽前拿下58勝40敗的優秀戰績，不過在分區因為有著年輕力壯的金鶯隊以58勝38敗領先1場勝差，所以目前排在美聯東區第二名，美聯外卡第一名的位置，《The Athletic》記者柯許納（Chris Kirschner）指出，洋基需要幫助。

《The Athletic》記者詹寧斯（Chad Jennings）指出，本季洋基隊有大部分的情況下都是二人秀，打線上靠著賈吉（Aaorn Judge）、索托（Juan Soto）扛起進攻重擔，但目前除了他們兩個人以外，沒有任何一位健康且打超過100打席的打者，有著超越聯盟平均的OPS+（100）。

詹寧斯指出，洋基內野的位置除了游擊以外，都有著可以顯著提升的機會，一壘找尋一位右打來填補兩位左打萊斯（Ben Rice）與瑞佐（Anthony Rizzo）是很合理的，而且洋基可能會需要再找一位捕手。且就像所有競爭季後賽球隊一樣，洋基可能能夠搶下另一位額外的中繼投手。且在去年與季後賽失之交臂後，詹寧斯認為管理階層可能會有一些動作。

除了洋基外，詹寧斯也提到水手、教士、道奇共4隊。

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