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「魔獸」霍華德不能進中國打TAT 陸委會：不要無限上綱到台獨

2024/07/18 17:23

「魔獸」霍華德。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）原本將率台灣野馬隊球員參加在中國鄭州舉辦的TAT亞洲錦標賽，卻傳出遭中國網友檢舉，去年與時任副總統賴清德拍片時，提到台灣是國家（country），而被認定支持「台獨」，不僅賽事被延期，人也不能前往中國比賽。陸委會發言人梁文傑今日表示，很多事不要無限上綱到台獨不台獨，這樣對兩岸都不好。

霍華德去年與賴清德一起拍攝影片，以《來去總統府住一晚》為題介紹台灣總統府。影片中，霍華德大方直呼台灣是國家，此舉引發中國網友不滿檢舉，進而使得原預定在7月初舉辦的鄭州賽延期。

野馬隊總經理周映洲17日證實此事，指賽事原預計在7月舉辦，但中國網友找出霍華德當初的影片，認定支持台獨，所以中國政府批准就出現問題。但野馬仍會前往鄭州比賽，只是會延期至8月23日，屆時霍華德不會隨隊。

針對霍華德被認定支持台獨一事，梁文傑在陸委會例行記者會表示，關於霍華德的事，有注意到網友討論，但不知道比賽延期是否跟總統府影片有關。

梁文傑指出，現在中國很多事情，可能官方願意，但網路上網友在炒作，這會造成兩岸之間的衝突緊張。水能載舟、亦能覆舟，如果什麼事情都要任由網友炒作，然後官方不得不回應，到時候就變得很被動。

梁文傑舉例，前陣子有一個影片，輝達共同創辦人黃仁勳提及「台灣是重要國家」，中國網友就有很多炒作，中共官方是把這件事冷處理，顯見合宜的處理仍可控制，很多事不要無限上綱到台獨不台獨，這樣對兩岸都不好。

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