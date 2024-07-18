培育出輕艇奧運國手 台中大里康橋輕艇訓練基地將落成

台中大里康橋培育出奧運國手張筑涵，何欣純立委（右4）等人今天會勘輕艇訓練基地設置狀況。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里旱溪推動「康橋計劃」後，不但環境大變身也成為輕艇訓練水域，為了讓選手有更好的訓練環境，民進黨立委何欣純爭取體育署補助成立輕艇訓練基地，打造複合式艇庫等設施，該基地已在去年底完工，8月底完成驗收後就可啟用，何欣純今天和中華民國輕艇協會等單位到場會勘，希望有更完善的設施，培養更多如奧運國手張筑涵的選手。

何欣純今天邀集體育署、台中市運動局，會同民進黨市議員李天生、林德宇、張芬郁、永隆里長黃秀玲，以及中華民國輕艇協會林婉如副理事長、奧運國手張筑涵父親張中源教練一同會勘台中市康橋輕艇訓練基地執行狀況。

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何欣純表示，位於大里、南區旱溪的康橋，曾是惡臭難聞的河川，早期爭取逾7000萬由水利署推動「康橋計劃」改善水質，現在已成為居民休閒及輕艇選手訓練地，為了提供輕艇選手更完善訓練環境，成功爭取體育署補助3000萬，共斥資6700萬，推動「台中市旱溪排水康橋段輕艇訓練基地」工程，打造新建複合式艇庫、水域運動管理中心、輕艇訓練碼頭等，提供輕艇選手訓練使用，並向民眾推廣水上運動。

何欣純表示，台灣輕艇選手在國際上發光發熱，其中家住太平的張筑涵，已連續2屆代表台灣參加奧運「輕艇激流女子K艇」競賽，這次表弟吳少璿也進軍巴黎奧運成為輕艇國手，而康橋就是張筑涵過去訓練的地方，希望有了更完善的設施，能孕育出更多的輕艇選手為台灣、台中爭光。

市府運動局表示，輕艇訓練基地去年12月已完工，預定8月底完成驗收，之後將委由台中市輕艇委員會代管，點交後即可正式啟用。何欣純及李天生、林德宇、張芬郁則建議日後訓練基地啟用後，廁所等公共設施能開放給民眾使用，成為地方運動的中心。

立委何欣純（左4）爭取體育署補助的「台中市旱溪排水康橋段輕艇訓練基地」將啟用，今天前往了解複合式艇庫設置狀況。（記者陳建志攝）

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