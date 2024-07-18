NBA》會送走年輕小將拚冠軍嗎？ 勇士老闆受訪分享看法

拉寇伯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕雖然勇士有意通過交易換取馬卡南（Lauri Markkanen），但近期卻傳出這筆交易雙方差距過大的消息，對此老闆拉寇伯（Joe Lacob）近期受訪時談到對於交易的看法或許能解釋這筆交易陷入僵局的原因。

拉寇伯在上《The Athletic》記者湯普森（Marcus Thompson）與D.艾德瑞吉（David Aldridge）的播客節目「Hoops Adjacent」時同意送走隊上的年輕球員換取明星有機會讓球隊變得更好。但當他被問到為何不願意做出這種交易幫助柯瑞（Stephen Curry）更有機會奪冠時表示:「我們的團隊會針對所有這些潛在的交易可能進行分析，讓我們有機會做出更好的交易選擇。我們雖然主要著重於短期和中期的表現，但我們在某種程度上也重視球隊長期的表現，這是其中的一個因素。」

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拉寇伯補充表示:「我們擁有一個極為複雜的運算模型，這個模型透過分析團隊的操作能讓我們知道未來球隊會有多棒。而這些內容不是網路上媒體所寫的，同時也不是那些網路寫手所分析出的東西。我們不但重視球隊的表現，同時也不可能會去做那些會讓球隊變差的交易，然後期待那筆交易會讓球隊變好。」

最終拉寇伯也談到了近期沸沸揚揚的馬卡南交易談判，對此拉寇伯也談到了自己在評估大型交易案時的想法:「我們希望盡可能讓球隊變得偉大，但需要注意的事情是我們不能讓球隊在十年內以一種讓人難以置信的愚蠢方式破產，同時更不能為了只拚一年就把球隊的所有未來都送走。贏球是一件非常困難的事情，就算擁有了最好的球隊但球員仍然可能受傷，而最終獲勝的往往會是其他球隊。所以在合理的範圍內，我們會盡一切努力讓球隊獲勝，這不僅是為了柯瑞，也是為了我及所有的勇士球迷。」

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