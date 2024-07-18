NBA》想到K湯不在眼眶還是有淚 勇士老闆透露兩人互動

湯普森與勇士老闆拉寇伯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕勇士隊在今年夏天失去「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson），老闆拉寇伯（Joe Lacob）在《The Athletic》的播客節目上透露，自己當初在確定湯普森將要離隊後2人的談話。

拉寇伯提到，在自由市場開市前，湯普森就打了電話給他：「他打給我然後跟我說他其實不喜歡打電話，但他覺得『我感覺我就是得這樣做』而在那之後，就是隔天，在自由市場開市的幾天之前，我傳給他一個影片，是我向他跪拜，這是我告訴他對我們有多重要的的方式，對於這個球團以及他為勇士團隊所做的一切。」

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拉寇伯所說的影片，是在2016年西決G6勇士擊敗雷霆後所發生的事情，當時湯普森投進11記三分球，全場拿下41分，幫助勇士以108：101大逆轉擊敗雷霆，將戰局扳平為3勝3敗。

拉寇伯一直將湯普森視為很親近的朋友，不過新賽季勇士還是會將轉戰獨行俠的湯普森視為敵人，拉寇伯說道：「老實說，這還是會讓我的眼眶有點濕潤。我希望我們永遠都會是朋友。他將要去達拉斯幾年，而我們將會踢他的屁股。不過這只是工作，而我確定他和我的感覺會一樣，這就是競爭，但他永遠都會被我們家歡迎。」

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