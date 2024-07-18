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中職》董秉軒苦熬450天再敲安 葉總看見不同之處

2024/07/18 18:49

味全龍董秉軒。（資料照，味全龍提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕味全龍董秉軒昨對樂天桃猿擊出雙安，寫下相隔450天在一軍敲安紀錄，去年一軍僅出賽5場的他，今年球季初期在二軍甚至扮演替補，幾次打不好萌生起放棄的念頭，所幸打擊教練「火哥」張建銘的鼓勵，讓他又重新回到一軍舞台。

董秉軒前年曾出賽41場，去年5月打擊弄到鉤狀骨後狀況大走鐘，直到9月才又上一軍，整季僅打5場，昨天暌違超過半年出賽就敲雙安，總教練葉君璋指出，過去看得出來董秉軒很想要努力，但並不了解自己的特性和能力，「今年他對自己的了解比較多。」

董秉軒春訓階段不是A班，二軍前段也沒什麼先發機會，有次一軍特打，張建銘剛好視察斗六，董秉軒說，「他提點一些東西，讓我有方向去維持，原來我想的那麼複雜，後來越打越好，感覺手感回來了。」

董秉軒近2年幾乎都在二軍，他坦言在二軍待久了，真的會有失去信心的感覺，「但你要一直去回想，你是做得到的，不要太早放棄。」有次「火哥」在紅白戰看到董秉軒，也提醒他不要在打二軍打到沒自信，持續等待一軍的機會。

在外野守備部分，董秉軒也獲得二軍外野教練黃煚隆不小幫助，特別是在傳球方面，董秉軒表示，「 我覺得我守備打擊都準備好了，這次上來很有自信，只要有自信，很多事情就會變得簡單許多。」

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