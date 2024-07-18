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瓊斯盃》游艾喆、莫巴耶未登錄 台灣白慘輸烏克蘭27分

2024/07/18 19:10

宋昕澔。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白今在威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽，在兩大主力未登錄，只有張家禾一人得分達雙位數，終場就以50：77輸球，吞下本屆第3敗。

台灣白昨靠莫巴耶轟下31分逆轉澳洲，今讓游艾喆、莫巴耶輪休，先發陣容為陳又瑋、宋昕澔、胡晉豪、藍少甫與吳志鍇，在身材處於劣勢之下，白灣白開賽就被拉出一波烏克蘭9：1的攻勢，不過隨著比賽進行逐漸找到進攻節奏，包括板凳出發的隊長張家禾有所貢獻，且單節在籃板數上只落後3個，打完首節追到15：20，只剩5分差。

台灣白次節沒能延續氣勢，差距又被拉開至雙位數，雖然王晟霖、林彥廷接連挑戰禁區得手，不過攻勢零星，吳志鍇在次節鐘響前飆進一記壓哨三分彈，幫助台灣白以31：43進入下半場。

台灣白上半場得分最高的是陳又瑋的6分、林彥廷攻下5分、張家禾、王晟霖各有4分，團隊外線10投僅2中，罰球命中率也只有53.8%，烏克蘭前兩節團隊命中率達45.2%，擁有日本B3聯賽資歷的安蒂波夫（Oleksandr Antypov）拿下全場的10分。

易籃後，台灣隊追分無力，單節被烏克蘭打出11：18的攻勢，以19分落後進入決勝節，末節還是難以力挽狂瀾，單節只拿8分，終場就以27分差遭痛宰。

張家禾攻下全隊最高10分、另有4籃板，陳又瑋挹注8分、6籃板，林彥廷拿下7分、5籃板，台灣隊此役團隊命中率僅30.1%、外線15投2中僅13.3%。

台灣白隊藍少甫（中）扣籃得分，烏克蘭球員防阻不及。（記者王藝菘攝）

台灣白隊林彥廷（圖中）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

陳又瑋（左）帶球上籃。（記者王藝菘攝）

陳力生跳投（右）。（記者王藝菘攝）

林彥廷。（記者王藝菘攝）

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