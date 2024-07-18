中職》魔鷹強勢挑戰全壘打大賽 16年來洋砲第1冠

魔鷹 。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台南報導〕台鋼雄鷹洋砲魔鷹明星賽前最後一戰轟出雙響砲，包括隊史第1支滿貫彈，將聯盟最多的全壘打推進到19轟，本週六將強勢挑戰全壘打大賽，明星賽後如果能維持近期的長打火力，也有機會挑戰全壘打紀錄。

全壘打排行榜前3名的魔鷹、吉力吉撈（14轟）和林安可（13轟）都角逐全壘打大賽，其它挑戰者包括曾頌恩、陳俊秀、張志豪、拿莫伊漾和張肇元，林安可是衛冕者，陳俊秀也拿過全壘打大賽冠軍。

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魔鷹將挑戰成為16年來第1個贏得全壘打大賽的洋砲，上一個是2008年的統一獅布雷，當年布雷也奪得全壘打王，是中職史上最後一個洋砲全壘打王。

布雷並在2007年創下洋砲單季最多的33支全壘打紀錄，以魔鷹目前70場19轟的全壘打頻率，今年可以擊出大約33支全壘打，追平布雷的紀錄，如果能維持6月以來29場11轟的長打火力，本季最後50場可望再擊出19支全壘打，接近前富邦悍將高國輝創於2015年的單季39轟紀錄。

魔鷹除了全壘打大幅領先，打點57分和打擊率0.327分別排名第2和第4，也有機會挑戰三冠王，中職史上只有兩位打擊三冠王，分別是1998年興農牛怪力男和2017年Lamigo桃猿王柏融。

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