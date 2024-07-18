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瓊斯盃》白隊本屆名單引熱議 主帥桑茂森解釋選訓過程

2024/07/18 20:44

桑茂森。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣白今在瓊斯盃以50：77不敵烏克蘭，主帥桑茂森解釋兩大主力莫巴耶、游艾喆缺陣原因，也透露選訓過程面對到的難處。

莫巴耶、游艾喆今都未在登錄名單，桑茂森賽後指出，兩人不是「輪休」，而是身體都有狀況，莫巴耶一直飽受膝蓋問題所擾，游艾喆則是面對阿聯時小腿就出現情況，昨天面對澳洲是判斷有機會贏球才讓兩人上場，由於賽程密集，今天就沒讓兩人上場、在場邊觀察狀況，明天就會回歸。

白隊這次組成名單飽受各界熱議，桑茂森今指出，由於圖齊教練來到台灣隊，需要不一樣的系統、戰術，而在徵詢球員的意願時，球員也有包括選秀、旅外等各自的考量。

桑茂森坦言，這次陣容可能鋒線的高度較為劣勢，劉丞勳、王凱裕、汪哲宇等人也一度都是名單人選，不過球員都有各自的考量，「現在是屬於球員的環境，有些球員可能希望在這段時間增加自己的技能，不管是誰，進到名單一定都是盡心盡力，為這個環境打球。」

白隊今唯一得分超過雙位數的球員是27歲的隊長張家禾，他坦言，沒想過會成為陣容中最年老的一員，平時在隊上就是多提醒隊友、以身作則。面對今天的失利，他說，因為身材上處於劣勢，讓球隊花了一點時間適應，調整打法後稍微收到一點效果，「希望吸取今天的經驗，後面可以愈打愈好。」

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