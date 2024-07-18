柔道》潛力新星林崇佑經日籍教練提點 霸氣摘金捍衛台灣主場

台灣柔道新星林崇佑在台北亞洲柔道公開賽男子60公斤級摘金，霸氣捍衛主場。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣柔道新星林崇佑今天在台北亞洲柔道公開賽男子60公斤級成功摘下金牌，女子52公斤級的沈奕熙也是金牌入袋，兩人霸氣捍衛主場。

台北亞洲柔道公開賽在台北體育館登場，由於賽事逼近巴黎奧運，影響國外選手參賽意願，台灣希望更多潛力小將能獲得國際賽經驗，共推出51名選手參賽。

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曾奪世界青少年錦標賽金牌的林崇佑在金牌戰勝出，勇奪夢寐以求的金牌，去年抱憾拿下銅牌的沈奕熙則抱回女子52公斤級金牌，可惜尋求衛冕的姊姊沈奕君在金牌戰落敗「銀」恨，在女子48公斤級屈居銀牌。

林崇佑表示，去年多次在國際賽失利，導致信心下降，然而經過與自己獨處的時光，加上與教練、防護員聊天，讓他心情變得比較平靜。

值得一提的是，林崇佑有接受國訓柔道隊日籍教練高市賢悟提點技術，他表示，有種「頓悟」的感覺，因此這次比賽沒有什麼壓力，抱著放鬆心情享受這個舞台，並把自己的柔道風格拿出來。

林崇佑接下來將備戰名古屋亞運選拔賽，另外也希望能進軍2025年德國世界大學運動會、2026名古屋亞運，更希望可以登上夢寐以求的2028年洛杉磯奧運。

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