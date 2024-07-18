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奧運射擊》台灣神槍手今晚出發巴黎 林怡君、「證件妹」領軍拚獎牌

2024/07/18 21:46

射擊代表隊今晚出發巴黎。（承筠行銷提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣射擊代表隊今晚出發巴黎，預計搭乘晚間11點半的班機，這屆共有8名選手取得資格，為本屆台灣代表團中，人數最多的代表隊，目標要拿下隊史首面奧運獎牌。

今年射擊代表隊由五度叩關奧運的飛靶好手林怡君領軍，還有楊昆弼、劉宛渝以及李孟遠，手槍部分則有田家榛、吳佳穎、余艾玟和劉恆妤。

台灣射擊過去在奧運尚未有奪牌紀錄，最佳成績為林怡君在2000年雪梨奧運的女子雙不定向飛靶個人第４名，上屆吳佳穎則在女子25公尺手槍獲得第5名。

射擊協會秘書長陳武田表示，這次８人取得資格，最大目標一定是奪牌，近期特別找了外籍教練協助，每位選手都非常投入訓練，他也相信大家都有晉級決賽的實力。

「大家都是身經百戰，雖然部分選手是首次參加奧運，但國際賽經驗豐富，相信沒太多問題，關鍵在於進入決賽後的臨場發揮。」陳武田認為， 射擊賽事心態相當關鍵，「如果進了決賽，心情太緊張或太興奮都是不是好事，希望大家以平常心面對。」

陳武田提到，今年25公尺手槍女將吳佳穎、田家榛和飛靶選手訓練狀況都非常好，尤其這次奧運前，楊昆弼特別找了義大利籍的教練協助訓練，「他給了昆弼很不錯的評價，這次奧運表現很值得期待。」

不過，巴黎奧運射擊場地在沙托魯國家射擊中心，距離主要賽區車程約4小時，代表隊預計入住附近的選手村分村，但後勤依舊不馬虎，陳武田說：「我們有後勤團隊在當地協助選手，包含防護員等。」

射擊代表隊由10公尺空氣手槍余艾玟與劉恆妤打頭陣，預計在27日資格賽登場，飛靶部分由楊昆弼先上陣，29日在資格賽出擊。

射擊女將吳佳穎。（承筠行銷提供）

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