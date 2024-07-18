瓊斯盃》烏克蘭贏球功臣擁旅日資歷 對台灣印象佳惜沒時間觀光

安蒂波夫。（記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕烏克蘭今以77：50大勝台灣白，主帥斯塔潘諾夫斯基（Vitaly Stepanovskyy）指出，球隊磨合漸入佳境，也感謝台灣球迷的熱情應援。

烏克蘭今拿下最高分的是29歲前鋒安蒂波夫（Oleksandr Antypov），攻下13分、另有7籃板，他賽後不居功，感謝隊友找到空檔傳球給自己，「這是一場很有意義的勝利。」

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安蒂波夫效力過日本B3聯賽兩個球季，待過金澤武士團、湘南聯合，他認為，由於擁有在亞洲國家打球的經驗，對參加瓊斯盃有一定幫助、能較快適應比賽。

隨烏克蘭來台比賽，安蒂波夫認為台灣是很棒的國家、台北也是很棒的城市，只可惜因為賽程密集，比完賽後通常是回飯店、或者只到外面簡單吃個飯，還沒有觀光的時間，一旁的斯塔潘諾夫斯基打趣指出：「是我不讓他們去的。」

烏克蘭在瓊斯盃首戰不敵台灣藍，接著又輸給菲律賓，不過隨後接連擊敗澳洲、日本，加上今天擊敗白隊，拿下3連勝，總教練斯塔潘諾夫斯基提到，接下來3場也將全力拚勝。

斯塔潘諾夫斯基指出，由於剛來台灣時，還有時差、還在適應環境，加上藍隊也是很棒的球隊、給予不少壓力，因此首戰才會輸球，面對菲律賓一役表現有進步，輸球是運氣稍差，接下來3場團隊拉高防守強度，收到不錯效果，讓日本只拿47分、白隊只拿50分。他也特別感謝到場的台灣球迷，「在這樣的氣氛下打球真的很棒。」

安蒂波夫。（記者王藝菘攝）

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